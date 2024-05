O comércio varejista de Rondonópolis pode abrir as portas nesta quinta-feira (30), Feriado de Corpus Christi. A abertura é facultativa e pode ocorrer das 7 às 15h. Já supermercados, mercados e açougues podem abrir facultativamente das 7 às 18h.

O funcionamento facultativo do comércio está definido em acordo de convenção trabalhista do Sindicato dos Empregados no Comércio de Rondonópolis (Secro). Já as repartições públicas e agências bancárias fecham as portas nesta quinta-feira.

Segundo o Secro, a abertura do comércio, definida na Cláusula 42ª da Convenção Coletiva de Trabalho de 2024, é permitida mediante o pagamento de 100% de horas extras, bem como com a manutenção da folga remunerada semanal.