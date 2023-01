O Censo 2022 começou em agosto do ano passado e a previsão é que em Rondonópolis possa ser concluído até fevereiro. Marques destaca que a cidade conta com mais de 500 setores para serem recenseados e, atualmente, a equipe do IBGE está concluindo os últimos 50 setores.

A orientação do diretor do Censo em Rondonópolis, Marcelo Marques, é que o morador se certifique que nenhum dos residentes na casa ainda respondeu ao Censo e ligue para o 137 para que possa marcar o horário e data para ser recenseado.Ele reitera que é muito importante que a população participe e responda ao questionário.

Agora, as pessoas que ainda não responderam ao Censo 2022 podem ligar no 137 das 7h às 20h30 todos os dias e marcar dia e horário para responder o questionário, que pode ser feito presencialmente, pela internet ou pelo telefone. É o morador quem vai escolher a melhor forma para responder ao Censo.

O IBGE divulgou no final de dezembro uma prévia do Censo 2022. Para Rondonópolis, o órgão apontou uma população de 253.388 habitantes. No entanto, o IBGE indica que esse número deve aumentar com o aumento de setores recenseados. Há a expectativa de que o número de habitantes possa ficar entre 270 e 280 mil.

Em Rondonópolis, o atraso no recenseamento pode ser explicado pela dificuldade na contratação de recenseadores, e também em função da resistência de muitos moradores em responder a pesquisa, principalmente em condomínios e prédios.