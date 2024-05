Lançada com pompa pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB), em janeiro deste ano, a polêmica obra de construção da sede da Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC) nem começou.

No terreno na avenida Bandeirantes, na Vila Operária, onde a sede, que custará R$ 6,1 milhões aos cofres públicos será construída, nem há ainda sinal de obra em andamento.

No local, que está cercado com tapumes, somente foi realizada a terraplanagem. Não há equipes de obras trabalhando e nenhum tijolo sequer foi colocado até o momento. Prevista para ser concluída em seis meses – junho -, um mês antes do prazo de finalização, a obra nem teve início.