Uma série de pendências de infraestrutura e complementares têm atrasado a entrega do prédio destinado a abrigar a Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) em Rondonópolis, que fica na área do antigo aeroporto da cidade.

Apesar de já estar semipronta, a estrutura ainda depende de obras hidrossanitárias e na parte elétrica, além da aquisição de mobiliário, entre outras, sem as quais não tem condições de funcionar.

A construção do prédio que seria para abrigar a Unemat começou ainda em 2020, com uma área construída de sete mil metros quadrados e que contaria com 36 salas de aulas, duas salas administrativas, refeitório, biblioteca e auditório, com capacidade para atender mais de 1.800 estudantes.

A previsão inicial era que a obra fosse concluída no prazo de um ano, mas vem se arrastando e até o momento não há sequer uma previsão de quando poderá ser entregue. Essa estrutura foi construída inicialmente por meio de uma parceria da Prefeitura com as empresas MDM, Grupo Rondobens, Grupo Echer e Grupo Euro e custou cerca de R$ 8 milhões.

No entanto, várias outras obras complementares vêm sendo necessárias e feitas a cargo do Município. Em julho de 2022, a Prefeitura divulgou que fracassou sua tentativa de contratar uma empresa para a execução de Hidrossanitário (Tomada de Preços 49/2022), cuja licitação foi declarada deserta por ausência de empresas interessadas na execução da obra. Não se sabe se esse problema já foi resolvido.

No final de agosto, a Prefeitura anunciou a suspensão de uma licitação que visava contratar empresa para execução de Projeto de Cabine de Medição, Proteção e Postes de Transformação (Tomada de Preços 70/2022), que foi suspensa para readequação de planilhas orçamentárias, mas ainda não há informações sobre se esse caso também já foi resolvido.