Após reunião realizada ontem (1) na Diretoria Regional de Educação de Rondonópolis, que contou com a presença do secretário Adjunto Executivo de Educação de Mato Grosso, Amauri Fernandes, a comissão de pais de alunos impactados com o redimensionamento na educação saiu decepcionada com a decisão do Estado e Município em manter o processo de mudanças em andamento, com a municipalização de cinco escolas do Estado e todas as turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Com a informação de que o processo vai continuar, os pais prometem manter a mobilização, realizar novas manifestações e definir ações na busca de reverter a atual decisão.

A reunião foi marcada após realização de audiência pública na Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus na terça-feira (29). “Acontece que na audiência pública o secretário adjunto [Secretaria de Estado de Educação – Seduc] havia demonstrado sensibilidade com a preocupação apresentada pelos pais e, inclusive, suspendeu as matrículas até que fosse feita a reunião. Por isso, os pais acreditavam que haveria diálogo para que mudanças ocorressem. Mas, infelizmente, a reunião não foi para dialogar, e sim, para o Estado e o Município deixarem claro que já foi tudo definido”, disse Bruno César Brandão Prado, que integra a comissão de pais das escolas confessionais de Rondonópolis.

“Saímos da reunião decepcionados, mas continuamos organizados para fazer novas manifestações com o único interesse de deixar clara nossa indignação com a forma arbitrária com que o processo de redimensionamento está sendo conduzido. Estamos vendo a arrecadação sendo priorizada em detrimento de nossos filhos”, acrescentou Bruno que afirmou ainda que a comissão deve se reunir com o Ministério Público do Estado para tratar da questão nos próximos dias.