O evento em comemoração aos três anos de implantação da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), que ocorreria neste domingo e nesta segunda-feira (4 e 5/12), foi adiado. A instituição explicou que a decisão de última hora é motivada em decorrência da retirada dos recursos financeiros pelo Governo Federal, por meio do Decreto nº 11.269, de 01 de dezembro de 2022.

A comemoração começaria neste domingo (4), com a apresentação do concerto musical “Trilhas de Cinema”, executado pela Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso. Depois, na segunda-feira (5), haveria uma solenidade com autoridades, com entrega de homenagens de reconhecimento pelas contribuições prestadas à universidade. Em seguida, seria feito o lançamento da pedra fundamental das novas obras no campus da UFR.