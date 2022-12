A Prefeitura de Rondonópolis firmou um convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (Sesp-MT) para começar a realização da Operação Lei Seca também em Rondonópolis, visando coibir que motoristas alcoolizados circulem pelas vias locais. A informação foi repassada ao A TRIBUNA pelo secretário municipal de Transportes e Trânsito (Setrat), Lindomar Alves.

O começo da Operação Lei Seca, no entanto, depende agora da regularização de um pátio de apreensão de veículos na cidade, seja do Estado ou no Município. Nesse sentido, vale lembrar que o Estado, através do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), já possui esse tipo de estrutura em Rondonópolis, mas que ainda falta resolver algumas dependências. Além disso, a Prefeitura também iniciou os trâmites burocráticos para instalação de um pátio próprio de apreensão de veículos.

Conforme o secretário Lindomar Alves, o Município tem feito sua parte para que o trânsito de Rondonópolis possa ser mais seguro, avançando agora na fiscalização contra a direção veicular após o uso de álcool. Ele explica que, segundo convênio firmado com o Detran, caso o Estado tenha um pátio de apreensão de veículos, o Município pode fazer uso do mesmo e, caso a Prefeitura tenha essa estrutura, o Governo de Mato Grosso pode fazer uso da mesma.

Enquanto a licitação para que o Município tenha uma empresa responsável para realizar a remoção e guarda de veículos na cidade não se concretiza, o Detran precisa providenciar o cadastro para atuação de um caminhão prancha e dispor de servidores para realizar o registro de entrada e retirada dos veículos do seu pátio. Nisso, Lindomar lembra que o Município tinha ajudado o Estado com a cessão de dois servidores municipais, por um período de seis meses, mas que durou por oito meses. Passado o prazo, não houve a renovação por parte do Detran para cessão desses servidores.

Nesse contexto, para iniciar de fato a Operação Lei Seca em Rondonópolis, resta o Detran resolver essas pendências em seu pátio ou a Prefeitura concluir o processo para ter seu próprio pátio. No caso do pátio do Detran, mais uma das limitações é que a estrutura estadual é muito pequena diante da potencial demanda local.

“Estamos ansiosos pela aplicação da lei”, afirmou Lindomar Alves ao A TRIBUNA, externando que a fiscalização para penalizar motoristas alcoolizados será muito importante para redução dos acidentes de trânsito na cidade. Nesse contexto, aponta que audiência pública realizada na Câmara com as forças de segurança demonstraram que a maioria das mortes e acidentes de trânsito ocorrem nos finais de semana e são motivados por ingestão de bebida alcoólica.

Lindomar Alves atesta que a Operação Lei Seca em Rondonópolis, com o auxílio de outras ferramentas, como as lombadas eletrônicas e radares, pátio de apreensão de veículos, além de um pelotão especializado de trânsito, vai contribuir decisivamente para tirar de circulação os veículos irregulares e os motoristas inabilitados, sem CNH, ou com restrições. “Essas ferramentas vão moralizar o trânsito de Rondonópolis. Se não houver esse choque de ordem não adianta! As forças de segurança tem de estar unidas”, afirma.

A implantação de um pelotão de trânsito no município para atuar especificamente na fiscalização nas vias urbanas é de responsabilidade do Governo do Estado.

SAIBA MAIS

Esse modelo da operação conta com a atuação das forças integradas da Polícia Militar, Polícia Civil e Detran, além de outras instituições de fiscalização municipal e do Ministério Público.