A ideia é sempre homenagear pessoas que se sobressaíram durante o transcurso do ano, prestando serviços que contribuíram de forma relevante com o progresso econômico e social do município.

Desta vez, as Personalidades do Ano de 2022 são o tenente-coronel da Polícia Militar Gleber Candido Moreno, comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, e a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), a professora Geane Lina Teles. Veja, a seguir, um pouco a respeito dos motivos da escolha e um breve perfil de cada um deles:

GLEBER CANDIDO MORENO

O tenente-coronel da Polícia Militar Gleber Candido Moreno foi escolhido pelo A TRIBUNA em função das melhoras nos índices criminais obtidos ao longo dos últimos anos no município, estando à frente do comando do 5º Batalhão de Polícia Militar, em Rondonópolis, conseguindo novamente bons resultados na segurança pública local neste ano de 2022. Ao mesmo tempo, em função do bom relacionamento que mantém com a população, com os comerciantes, as entidades civis e a imprensa.

Gleber Candido é nascido em Barra do Garças (MT), tem 43 anos de idade, sendo formado em Direito, em Educação Física e Bacharel em Segurança Pública (CFO). Inicialmente foi estudar em Cuiabá, onde ingressou no Exército em 1998 e depois na Polícia Militar em 2000. Trabalhou em diversas unidades da PM, inclusive no Batalhão de Operações Especiais.

Foi para Brasília, onde atuou na Força Nacional e conheceu e se casou com a esposa, a Laís Candido. Tem quatro filhos, com idades de 4 anos, 8 anos, 16 anos e 20 anos. Em 2013 veio com a esposa para Rondonópolis, passando a atuar como comandante da Companhia Independente de Força Tática, cargo que ocupou até outubro de 2022. Em agosto de 2018 passou a comandar também o 5º Batalhão da PM, cargo que desempenha até hoje.

No comando da Polícia Militar em Rondonópolis, Candido, como é conhecido, tem realizado um trabalho com resultados reconhecidos. Nesse período, passou a desenvolver operações destacadas como Comando Móvel (concentrando todas as equipes em grandes regiões da cidade e por sete dias seguidos), Bom Dia Cidadão (no começo das manhãs em pontos estratégicos) e Start (no final das tardes em locais estratégicos), todas organizadas e capitaneadas por seu batalhão.

“Em 2022, conseguimos fazer duas edições da Operação Comando Móvel em cada região da cidade, tendo também reuniões com diretores de escolas, com o setor comercial, presidentes de bairros e Conseg. Houve uma pesquisa da Prefeitura em que o conceito da PM estava na ordem de 85%. Isso porque a gente ouve muito a população”, avalia.

No entanto, além dessas operações, Candido enfatiza que são cruciais as operações capitaneadas e organizadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (Sesp), através do coronel Juliano Chiroli, da Secretaria-Adjunta de Integração Operacional, como a Operação Ordem Pública, e pelo 4º Comando Regional da PM, através do coronel Fernando Augustinho, como a Operação 80 Dias.

Nisso, também enfatiza que, com a chegada do coronel Fernando à frente do Comando Regional neste ano, toda a política de segurança pública que vinha sendo aplicada pelo 5º Batalhão em Rondonópolis foi mantida.

Outra grande conquista nos trabalhos locais da PM, segundo ele, foi a implementação do programa de jornada extraordinária, implementada pelo coronel Alexandre Mendes, comandante-geral da Polícia Militar no Estado, fazendo com que policiais em folga possam ser utilizados para reforço da segurança pública, conseguindo aumentar os policiais disponíveis para realização de operações e policiamento em geral.

Os números da Polícia Militar indicam redução nos índices de furtos (-2%) e de roubos (-39%) em Rondonópolis em 2022.

“O ano de 2022 foi diferenciado. Nós vínhamos de dois anos de pandemia, que mudou todo o trabalho das instituições de segurança e onde alguns crimes diminuíram e outros aumentaram. Então, 2022 foi o ano de começo de encerramento da pandemia, em que as coisas voltaram à normalidade. Os decretos restritivos encerraram e os bares, por exemplo, começaram a atuar em horários normais”, observa.

Com a entrega de um pátio para apreensão de veículos pelo Detran neste ano, a Polícia Militar pôde retomar as operações em relação aos motoristas que infringem leis de trânsito, bem como em relação aos veículos irregulares que trafegam nas vias da cidade.

Além do apoio de todo o efetivo da tropa do 5º Batalhão e da Força Tática, o tenente-coronel Candido atesta que os resultados da polícia local também são frutos de investimentos por parte do Governo do Estado, como em novas viaturas, compra de novos armamentos e equipamentos, como coletes balísticos. Com a homologação de um novo concurso na área de segurança pública pelo Governo do Estado, há a perspectiva de que haja o ingresso de novos policiais em 2023.

“Os resultados positivos que a gente tem são uma combinação dessas operações e planejamentos que são idealizados pelo 5º Batalhão, com o suporte do 4º Comando Regional e da Secretaria de Segurança Pública. Essa atuação conjunta tem resultado na queda dos índices de ocorrência, seja contra o patrimônio ou contra a vida”, reforça o comandante.

Todo esse trabalho preventivo, repressivo e de inteligência do 5º Batalhão e, com o suporte dos comandos, tem resultado numa melhora da sensação da segurança em Rondonópolis. Nisso, destaca-se o grande envolvimento do comandante junto aos setores da comunidade.

“Rondonópolis é uma cidade grande, porém acolhedora. Fui muito bem recebido pela tropa do 5º Batalhão e da Força Tática, pela população local e pela imprensa. Hoje Rondonópolis representa muita coisa para mim. Recebi o título de Cidadão Rondonopolitano em 2017 e atualmente me considero um cidadão daqui”, atesta.

“Queria fazer um agradecimento ao coronel Fernando por confiar no meu trabalho e ao comandante-geral Mendes por dar todo suporte necessário para poder fazer um bom trabalho em Rondonópolis”, finaliza.

GEANE LINA TELES

A professora Geane Lina Teles foi escolhida pelo A TRIBUNA neste ano de 2022 diante da sua destacada atuação como presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur).

Apesar de um ano difícil para o servidor público, ela mostrou uma combatividade exemplar contra desmandos e arbitrariedades do poder público municipal.

Foi um ano em que ela esteve lutando desde os primeiros dias em prol da categoria e, ao longo do ano, liderando manifestações na frente da Prefeitura, na Câmara Municipal e até diante da casa do prefeito da cidade. Quando precisou não teve medo de fazer denúncias contra a gestão, fazer enfrentamentos e levar questões para a Justiça, com o respaldo do Sindicato, conseguindo várias conquistas para os servidores.

Geane nasceu em Guiratinga, município vizinho a Rondonópolis, e tem 42 anos de idade. Em sua carreira, tornou-se servidora do Tribunal de Justiça na cidade natal e, em 2007, pediu remoção para Rondonópolis. Em 2007, passou para concurso público municipal como professora. Lecionou até 2014, indo depois atuar como secretária com atuação jurídica no Sispmur.

Em 2016, acabou sendo eleita pela primeira vez para presidir o sindicato dos servidores municipais e, neste ano de 2022, foi eleita pela terceira para o cargo. É formada em Biologia, em Química e em Direito, tendo MBA em Direito Administrativo. Também é mãe de três filhos: Alexandre (20 anos) e o casal de gêmeos Maria Vitória e João Vitor (8 anos).

Logo no começo de 2022, os primeiros embates do Sispmur foram com ações na Justiça visando nomear os novos presidentes eleitos do ServSaúde (Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais) e do Impro (Instituto Municipal de Previdência de Rondonópolis).

Ao longo de todo ano, denunciou a chamada “farra dos cargos políticos” na administração municipal, que tem aumentado nos últimos anos a contratação de servidores sem o devido concurso público. Também expôs a falta de diálogo do prefeito José Carlos do Pátio junto aos servidores municipais, visando negociações. “Não estamos aqui para sermos impeditivos, mas para ajudar a esclarecer a gestão”, justifica.

Outra luta neste ano foi contra a alteração na legislação municipal criando cargos comissionados na Secretaria Municipal de Educação e na Secretaria Municipal de Saúde, praticamente dobrando as folhas salariais. Para demonstrar o descontentamento da categoria, houve a aprovação de estado de greve pelos servidores, o que permanece até hoje. Em um dos protestos na Câmara, os sindicalistas chegaram a levar um caixão para expor a morte do serviço público.

“Está havendo um sucateamento do serviço público dentro do município de Rondonópolis. Temos um gestor que prega que é democrático, que é do povo, mas não senta com o servidor público para dialogar, tira direitos dos trabalhadores”, lamentou ao A TRIBUNA.

Entre as grandes perdas aprovadas pela administração municipal em 2022, estão a reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) dos servidores municipais, extinguindo, por exemplo, o cargo de apoio instrumental e promovendo alterações na tabela salarial dos professores da rede municipal. Neste final de ano, mesmo com o redimensionamento promovido na educação, houve ainda a redução do pessoal de limpeza em unidades de ensino.

“Não estamos falando de todos os vereadores, mas muitos deles foram coniventes com o Zé do Pátio nesse sucateamento do serviço público em Rondonópolis”, avaliou para a reportagem.

Com tantos afrontas, Geane reconhece que o carro-chefe da atuação do sindicato vem sendo o embate no campo jurídico, para garantir direitos. Para se ter uma ideia, o número de ações do sindicato subiram de 50 para quase 400 atualmente.

“As nossas principais conquistas se deram no campo judicial, como ações garantindo o auxílio-transporte, a periculosidade dos vigilantes, do pagamento de insalubridade para alguns servidores e agora no final do ano a redução da carga horária para 16 mães com filhos autistas, que serão agraciadas diante de nossa ação na Justiça, e que agora foi um direito reconhecido pelo STF”, conta ela. “Para o ano que vem, vislumbro uma boa notícia referente a ação da URV dos servidores, que passou pela fase de perícia e ano que vem terá de haver negociação”, acrescenta.

Ainda durante a pandemia, Geane e o Sispmur tiveram que lutar pelos direitos dos servidores com comorbidades e exigindo a oferta adequada de EPIs (equipamentos de proteção individual). Na época das eleições, foram muitas as reclamações de servidores em comissão sendo pressionados a trabalhar depois do expediente em atividades políticas.

“Por mais que 2022 tenha sido difícil, Deus preparou pessoas para estarem ao meu lado, como o Reuber Teles, o Renato, a Jascilene e, agora, o Roberto e o Danilo. Afinal, o sindicato somos todos nós”, ponderou a sindicalista.

E, com a vitória para mais um mandato frente ao Sispmur, ela pretende continuar dando respaldo aos clamores dos servidores. Para 2023, adianta que já houve o pedido para inclusão na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para reposição da RGA e do piso da Enfermagem.

Nessa vitória para um novo mandato, Geane pôde constatar o respaldo e respeito do servidor municipal para com sua gestão e sua pessoa, tanto que não houve chapa concorrente e um expressivo contingente de servidores foi às urnas, mesmo não sendo uma obrigação. Além do amor ao serviço público municipal, ela não esconde o amor à cidade que a adotou.

“Rondonópolis representa para mim uma evolução. No Sispmur, eu lido com os problemas de outras pessoas e não tenho tempo para pensar e sentir os meus. Quero mais que a cidade evolua e, para isso, precisa de uma administração que se preocupa com o todo, com o comércio, a saúde, a educação, as pessoas… não num curral político, onde, se a pessoa não pensa dentro da caixinha dele, está fora!”, almeja.