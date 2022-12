A Prefeitura de Rondonópolis vai gastar, no mínimo, R$ 400 mil para realização de um evento comemorativo ao aniversário de 69 anos de emancipação do município, na noite desta sexta-feira (9/12) que se estenderá por toda a madrugada do sábado. Só com o show do cantor nacional Zé Felipe, será pago o cachê de R$ 350 mil. A festa vai ser realizada no estacionamento do Estádio Municipal Luthero Lopes, no Jardim Iguaçu.

O evento foi anunciado de última hora, ontem, a apenas três dias da sua realização, devendo contar ainda com artistas regionais, e estava programada também uma queima de fogos à meia-noite, mas com os alertas de que fogos explosivos não são permitidos por uma própria lei municipal, esse ato foi suprimido ontem.

O A TRIBUNA questionou o poder público sobre quanto será gasto, ao todo, na realização desse evento e se haverá parceria com empresas e outros órgãos, mas até o fechamento desta edição não teve retorno.

Conforme comentários ontem pela cidade, uma verba de 400 mil reais está tendo origem da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em emenda parlamentar, mas não cita o nome do deputado estadual que concedeu essa destinação.

Para a contratação do show, sem tempo hábil, em cima da hora, o prefeito Zé Carlos do Pátio não fez licitação, mas uma dispensa de licitação, o que pode lhe custar uma nova denúncia do Ministério Público. – Aliás, a Lei de Licitações não está sendo respeitada pelo município de Rondonópolis desde a publicação dos editais, que não está sendo feita em órgão de comunicação local. A inexibilidade do processo licitatório, conforme publicação oficial, foi ratificada pelo prefeito com base no parecer jurídico n.º 493/2022/assessoria/compras da Secretaria Municipal de Administração, que apreciou o processo administrativo na referida modalidade.

Após o anúncio da festividade, com vários cantores regionais desconhecidos do público rondonopolitano, além do cantor nacional Zé Felipe, muita gente já começou a criticar o nome escolhido para o principal show, considerando ser de pouca expressividade ou mesmo pouco conhecido do público em geral, apesar do alto valor de 350 mil reais pela sua contratação.

O apresentador do programa “Passando a limpo”, Agnelo Corbelino, na manhã de ontem, na FM 105, comentou esse assunto, fazendo críticas ao alto valor do show de Zé Felipe e da ausência de nomes locais, como do cantor Olímpio Alves, autor da música “Rondonópolis, eu descobri, sou teu irmão…”, que se tornou um hino do município. Vários ouvintes participaram do programa fazendo severas críticas ao evento, considerando um absurdo o valor anunciado do custo, quando alguns setores da administração pública, como a Saúde, deixa muito a desejar no atendimento.

Ainda no programa, o secretário municipal da Cultura, Pedro Augusto, fez uma participação explicando o evento planejado em cima da hora, e sobre a ausência de artistas locais disse que foi uma falha na elaboração do cartaz do evento, mas eles foram convidados e terão um espaço no show, no entanto, em contradição, disse que fazia no ar, naquele momento pela FM 105, o convite ao cantor Olímpio Alves.

Sobre a principal atração, Zé Felipe, foram muitos os comentários ontem: “Até as Prefeituras de Juscimeira, Tesouro, Alto Garças vão trazer cantores melhores que esse!! Rondonópolis, tão grande, pra trazer um cantor desse!?”, reclamou um morador nas redes sociais.

“Deveria ter pedido a opinião dos rondonopolitanos, somos nós que vivemos aqui!”, reclamou outra moradora. “Rondonópolis salgou a Santa Ceia pra merecer isso”, diz outra crítica. E por aí as reclamações quanto à escolha, ou mesmo quanto ao alto investimento em entretenimento em vez de investir em serviços básicos, não pararam nas redes sociais.

Já a programação de inaugurações de obras em função do aniversário do município ainda não foi anunciada.