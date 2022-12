A Prefeitura de Rondonópolis vai gastar R$ 350 mil para realização do show nacional com o cantor Zé Felipe, na noite desta sexta-feira (9/12), em comemoração ao aniversário de 69 anos de emancipação do município. A festa vai ser realizada no estacionamento do estádio municipal, no Jardim Iguaçu.

O evento foi anunciado de última hora, a quatro dias da sua realização, devendo contar ainda com artistas regionais e uma queima de fogos à meia-noite. O Jornal A TRIBUNA questionou o poder público sobre quanto será gasto, ao todo, na realização desse evento e se haverá parceria com empresas e outros órgãos, mas até agora não teve retorno.

Para a contratação do show, o prefeito Zé Carlos do Pátio não fez licitação, mas uma dispensa de licitação. A inexibilidade do processo licitatório, conforme publicação oficial, foi ratificada pelo prefeito com base no parecer jurídico n.º 493/2022/assessoria/compras da Secretaria Municipal de Administração, que apreciou o processo administrativo na referida modalidade.

Após o anúncio da festividade, muita gente já começou a criticar o nome escolhido para o show, considerando ser de pouca expressividade ou mesmo pouco conhecido do público em geral. “Até as Prefeituras de Juscimeira, Tesouro, Alto Garças vão trazer cantores melhores que esse!! Rondonópolis, tão grande, pra trazer um cantor desse!?”, reclamou um morador nas redes sociais. “Deveria ter pedido a opinião dos rondonopolitanos, somos nós que vivemos aqui!”, reclamou outra moradora. “Rondonópolis salgou a Santa Ceia pra merecer isso”, diz outra crítica. E por aí as reclamações quanto à escolha, ou mesmo quanto ao investimento em entretenimento em vez de serviços básicos, não param nas redes sociais.

A programação de inaugurações de obras em função do aniversário do município ainda não foi anunciada.