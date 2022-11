A Seleção Brasileira disputa a segunda partida nesta Copa do Mundo de Futebol contra a Suíça ao meio-dia desta segunda-feira (28/11). Com isso, as agências bancárias de Rondonópolis atenderão em horário especial: das 8h às 10h e das 14h30 às 15h30.

Também haverá terá mudanças nos horários de expediente nas repartições públicas nesta segunda-feira, em função da partida. A Prefeitura de Rondonópolis terá expediente das 7h às 11h, e as repartições estaduais abrirão das 8h às 11h, com exceção dos serviços essenciais – que permanecem.

O comércio e empresas locais também podem optar em fechar no horário dos jogos.