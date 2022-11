O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Ricardo Lewandowski votou pelo provimento do recurso eleitoral, deferindo o registro da candidatura de Gilberto Mello (PL), que concorreu sub judice nestas eleições. Com o descongelamento dos 7.260 votos obtidos por Gilberto, o deputado Delegado Claudinei Lopes (PL), com base em Rondonópolis, pode ser reconduzido a um novo mandato na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Gilberto Mello é ex-prefeito de Chapada dos Guimarães e, nestas eleições, teve o registro indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e concorreu sub judice, desistindo do recurso ingressado em Brasília. Contudo, como parte interessada, o Delegado Claudinei e o seu partido ingressaram, logo após a realização da votação, com uma petição para que o TSE avaliasse o pedido. O julgamento do recurso em questão começou nesta sexta-feira (25), com o voto de Ricardo Lewandowski, que é o relator no processo.

Nas eleições 2022, o Delegado Claudinei ficou na primeira suplência do PL, com 21.317 votos conquistados nas urnas. E, caso os votos do ex-prefeito de Chapada sejam “descongelados”, Claudinei deixa a condição de primeiro suplente e alcança votação para assumir uma vaga no Legislativo Estadual, pois a última vaga apurada na sobra, que está com o atual presidente da Câmara de Cuiabá, vereador Juca do Guaraná (MDB), passa a ser do PL.

De acordo com a conclusão do TRE/MT, as contas do candidato Gilberto referentes à gestão de recursos federais repassados na época em que era prefeito foram julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União (TCU), tendo assim sua candidatura indeferida. Os demais votos do Pleno do TSE devem ser dados nesse recurso até o dia 1º de dezembro, lembrando que há grande tendência dos demais pares seguirem o voto do relator.

Em seu voto, o ministro Ricardo Lewandowski, assevera que “devido à nova redação legal, a conduta do administrador somente caracterizará ato de improbidade administrativa se contiver o fim específico ‘de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade’, de modo que as ações eivadas de culpa e de dolo genérico, agora, não consubstanciam atos de improbidade, deixando de ensejar a incidência da Lei das Inelegibilidades”.