A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) realizará, nesta segunda-feira (5/12), o lançamento da pedra fundamental das novas obras no campus da instituição. Ao todo são três novos prédios a serem construídos, totalizando investimentos de cerca de R$ 19,8 milhões.

As obras serão lançadas por ocasião da celebração aos três anos de implantação da UFR, que também terá ações culturais e solenes. O evento, denominado “Somos o Futuro!”, começa na noite de domingo com um concerto da Orquestra Sinfônica da UFMT, no Espaço Tulipas.

A reitora da UFR, professora Analy Castilho Polizel de Souza, explicou que as obras contemplam um novo prédio administrativo, com cinco andares, um prédio operacional, com setores de almoxarifado, patrimônio, manutenção de veículos, entre outros, e um novo prédio de laboratórios.