A audiência pública promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep-MT), na noite desta terça-feira (29/11), na Escola Sagrado Coração de Jesus, no Centro, contou com a presença maciça da comunidade escolar de Rondonópolis, que superlotou o espaço reservado para o evento. Em discussão, o processo de redimensionamento e municipalização de unidades escolares na cidade.

Na ocasião, ficou patente entre os presentes que o processo de redimensionamento da oferta do Ensino Fundamental na rede pública de ensino, transferindo os anos iniciais (1º ao 5º ano) das escolas estaduais para escolas municipais, está sendo implantado de forma precipitada, sem debate nem transparência dos gestores para com a comunidade.

O Sintep demonstrou que tem uma posição contrária ao processo de redimensionamento. Os pais, por sua vez, externaram que defendem o cumprimento do processo de forma escalonada até 2027. O secretário de Formação da Subsede do Sintep, João Eudes, externou à reportagem que, para a entidade, essas mudanças são um retrocesso, pois não trazem benefício algum e vão gerar muitos transtornos para a comunidade escolar.

João Eudes avaliou que a audiência foi muito positiva, pois os pais e profissionais puderam ser ouvidos e, por outro lado, a Secretaria Municipal de Educação fez seus esclarecimentos. Com isso, atesta que foi possível sentar e discutir os vários problemas e questionamentos.

O resultado, segundo ele, foi a definição de uma reunião para esta quinta-feira (1/12), na Diretoria Regional de Educação (DRE), envolvendo a Secretaria de Estado de Educação, a Secretaria Municipal de Educação, o Sintep e representantes dos pais dos alunos, abrindo um caminho em busca de soluções para os questionamentos existentes.