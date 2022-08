1 de 7

Cerca de 300 cavaleiros e amazonas participaram, na manhã deste sábado (06), em Rondonópolis, da tradicional cavalgada. O evento da inicio as atrações da 48ª Exposição Agropecuária Industrial e Comercial do Sul de Mato Grosso (Exposul).

Em sua 34ª edição, o desfile espalha pelas ruas da cidade, a cultura dos tropeiros, das comitivas e do inicio de Rondonópolis. Com a tradição de mais de três décadas, dá a arrancada para a maior Feira Agropecuária do Centro-Oeste.

A cavalgada saiu da Rua Fernando Correa da Costa, em direção ao centro comercial da cidade, passando pela Avenida Amazonas e Praça dos Carreiros, onde foi feita uma homenagem aos tradicionais carros de bois.

Logo em seguida, subiram pela Avenida Rio Branco, cruzando a Avenida Sagrada família. Em frente a Igreja Nossa Senhora Aparecida, na Vila Aurora, os participantes fizeram uma pausa no percurso, para agradecer a Padroeira do Brasil com uma prece.