A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) confirmou dois casos positivos para varíola dos macacos em Mato Grosso. Ainda estão sendo investigados três casos em Rondonópolis.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) recebeu o resultado positivo para dois casos de monkeypox vírus, popularmente conhecido como varíola dos macacos. Os dois casos envolvem homens residentes em Cuiabá, de 27 e 34 anos, que estiveram fora da cidade e apresentam sintomas leves da doença.

As amostras para a confirmação dos casos são encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso (Lacen-MT) e direcionadas para o laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), unidade de referência nacional para a análise do material.

Conforme a secretaria, os dois pacientes confirmados apresentaram lesões características da doença, mas sem nenhuma complexidade. Os dois indivíduos irão permanecer em isolamento até o desaparecimento completo das lesões, cerca de duas a três semanas, ou até 21 dias.

Sintomas e prevenção

Os principais sintomas da varíola dos macacos são linfonodos inchados, lesões na pele, febre, dor de cabeça, dores musculares e dores nas costas. Caso haja a manifestação destes sintomas, procure uma Unidade Básica ou de Pronto Atendimento.

Para a prevenção da doença, coloque em prática as medidas de biossegurança, como o uso de máscaras, distanciamento físico e higienização das mãos, e evite tocar em lesões ou compartilhar objetos com pessoas infectadas.