A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de Rondonópolis comunica que começa a aplicação da quarta dose da vacina contra covid-19 em pessoas acima de 30 anos na próxima segunda-feira (8). Podem ser vacinadas as pessoas que receberam a primeira dose de reforço (terceira dose) há pelo menos quatro meses.

As vacinas estarão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde do Município. Conforme indicação do Ministério da Saúde, a quarta dose pode ser administrada com os imunizantes da Astrazeneca, Pfizer e Janssen, independentemente da dose aplicada anteriormente.

“As doses de reforço são essenciais para proporcionar o aumento da quantidade de anticorpos no organismo. Isso reduz a chance de um desfecho mais grave em caso de Covid-19”, disse a secretária municipal de Saúde, Izalba Albuquerque.

A secretária reforça que o município também segue com a imunização para outros grupo. Ressalta que quem ainda não recebeu a vacina contra a Covid-19 pode procurar uma unidade básica de saúde, que ficam abertas das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Para crianças entre cinco e 11 anos estão disponíveis as primeiras e segundas doses. Para adolescentes e adultos, com idade compreendida entre 12 e 39 anos, estão disponíveis a primeira, segunda e terceira doses dos imunizantes.

Já para quem tem 40 anos ou mais, estão disponíveis primeira, segunda, terceira e quarta doses. Pessoas de todas as idades com comorbidades e imunossuprimidos que ainda não se imunizaram também podem procurar uma unidade de saúde para todas as doses.