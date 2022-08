Padre Lothar Bauchorowitz deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na noite de ontem (08/08), e foi para o quarto, para continuar o tratamento de saúde. O padre foi internado na sexta-feira (05/08), para tratar uma pneumonia.

Segundo informações do Padre Volnei, que está acompanhando o estado de saúde de Lothar, no quarto, ele já está comendo normalmente, tomando a medicação para eliminar a bactéria no pulmão e animado para receber alta hospitalar.

A alta hospitalar está prevista para amanhã (10/08).