1- SENHORES E SENHORES

outra semana bem agitada com vistas ao pleito eleitoral que se aproxima, quando o eleitorado rondonopolitano dará um adeus ao prefeito José Carlos do Pátio, depois de oito anos de mandatos. O clima foi mais intenso em relação a previsão para as chapas de vereadores, muita matemática na discussão de quantos serão eleitos por cada chapa, mas também ficou claro que em relação à majoritária o quadro está decidido.

São três os candidatos a disputar a cadeira 1 do Palácio da Cidadania, e para os leitores que acompanham o Papo Político desde a largada do processo das pré-candidaturas a prefeito, não tem nenhuma novidade.

Lembram, Senhores e Senhoras que nesta Coluna sempre foram colocados como os futuros candidatos, que só serão oficializados nas convenções que fecharão em 5 de agosto, os deputados Cláudio Ferreira (PL) e Thiago Silva (MDB), além do favorito do prefeito Zé do Pátio, o Paulo José Correia (PSB), presidente do SANEAR.

Há muito tempo descartamos aqui as pré-candidaturas do atual vice-prefeito Aylon Arruda (ex-PSD e hoje REPUBLICANOS), do ex-presidente da CODER, o Argemiro Ferreira (PSDB), da presidente da ACIR, a Marchiane Fritzen (UB) e até mesmo a do ex-prefeito Adilton Sachetti (REPUBLICANOS), e olha que o Adilton sempre aparecia em pesquisas entre os mais avaliados.

E nesta lista já…já… entra o agropecuarista Carlos Ernesto Augustin, o Teti (PT), que vem ensaiando ser o candidato do presidente Lula, mas se for mesmo para o pleito será numa composição de chapa com o PSB e até poderá ser o candidato a vice-prefeito.

ESTE É O QUADRO DE HOJE

e não deverá mudar nas convenções, começando a ficar mais fácil para analisar a corrida sucessória, são muitos os comentários pela cidade, o rondonopolitano adora uma política…E nesta pré-largada dá para captar que os dois deputados Thiago Silva e o Claudio Ferreira estão na maior preferência do eleitorado, pois o Paulo José, carimbado com a marca de Zé do Pátio, não está conseguindo se destacar eleitoralmente.

A situação do Paulo José sempre também foi ressaltada aqui no Papo Político. Todos conhecem a sua história na vida pública, sempre ao lado do político José Carlos do Pátio, que é o seu padrinho político, mas até aqui está mais para “madrasta má”.

O Paulo José já ensaiou várias candidaturas, apoiada pelo Zé do Pátio, mas sempre na hora H ele acabou sendo descartado para atender os interesses políticos do seu líder.

Por exemplo, foi assim na última eleição para deputado federal, quando cedeu a vaga para a primeira dama Dona Neuma; poderia sair deputado estadual, mas cedeu a vaga para o Roni Magnani. Foi então preservado para sair candidato a prefeito. Tudo bem! Esta promessa deverá ser mesmo cumprida.

ACONTECE QUE,

Senhoras e Senhores, muita gente analisa que desde o ano passado o prefeito Zé do Pátio demonstra que não está afim de eleger o seu sucessor, pois a sua administração virou um desgoverno em várias áreas importantes.

Por exemplo, ultimamente o que se ouve em Rondonópolis, por todos os veículos de comunicação, é o caos na Saúde, justamente o setor de atendimento à classe humilde, onde estaria concentrado o eleitorado patista, e muda secretária… No trânsito, no transporte coletivo, na infraestrutura com buracos por todos os cantos na pavimentação, é uma tristeza andar por Rondonópolis… Neste ano final, então, parece que todas as principais pastas estão abandonadas.

E ATÉ A CODER,

que acabou nas mãos do Vinícius Amoroso, o super-secretário e homem de confiança do prefeito, que agora se descompatibilizou, deixando a presidência para ser candidato a vereador, se tornou outro exemplo de má administração.

A Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis sempre gozou de grande credibilidade, situação financeira bem administrada, mas tudo mudou com a ida do Amoroso para lá. Hoje vive um grande descrédito no comércio, não cumprindo com suas obrigações perante os fornecedores.

Já teve combustível cortado pelo posto abastecedor, entre muitos outros produtos. Uma herança maldita deixada pelo Vinícius Amoroso para se aventurar a ser o líder do grupo patista na Câmara Municipal, e o Zé do Pátio joga todas as suas fichas nele para vereador.

E assim a CODER deixa de prestar o serviço ideal pela manutenção da pavimentação de ruas e avenidas, cedendo espaço para mais buracos a atormentar a vida dos motoristas. Um exemplo é a foto publicada como o personagem do Papo de hoje, enviada ao A TRIBUNA por um morador da Rua Benevides Marques, na pracinha da rua Ariadne Feltrin, indignado com o cenário que ele presencia há duas semanas, com cone, galhos de arvores e cavalete da Coder assinalando uma erosão num ponto de muita circulação de veículos e que, há qualquer momento, poderá acontecer acidentes.

Também não é novidade para nossos leitores o nosso chavão: Será que o Zé do Pátio quer mesmo eleger o seu fiel escudeiro Paulo José, ou tem medo de deixar nascer uma nova liderança em seu grupo?

2- AGORA VAMOS FALAR

sobre as projeções feitas pelos cientistas políticos e matemáticos ouvidos pelo Papo Político na semana passada, que deu o que falar, muita repercussão pela Terra de Rondon. Teve muitos pré-candidatos à Câmara de Vereadores que não gostaram, torceram o nariz e contestaram…, e não poderia ser diferente.

Mas a Coluna volta a deixar claro que estas foram análises prematuras dos nomes que estão nas listas de pré-candidatos dos partidos para a disputa para as 21 cadeiras que compõem o legislativo rondonopolitano. Muita coisa pode mudar conforme for evoluindo o quadro eleitoral deste ano no município.

DITO ISTO

este colunista não faz de rogado e se atreve a publicar outras projeções que estão sendo feitas pelos cientistas pantaneiros que vivem por essas bandas. Até porque estas análises têm fomentado o bate-papo político sobre a eleição e, por isso, mais uma vez vamos arriscar a trazer o que estamos ouvindo sobre como deve ficar a composição da Câmara Municipal a partir de 1º de janeiro do próximo ano. E não se trata aqui de querer dá uma de Mãe Dinah, ou melhor, agora as previsões estão é com a Vó Baiana.

ALÉM DE ANALISAR

o número de vereadores que cada partido pode fazer, os nossos palpiteiros também discutem qual será o tamanho da renovação. As apostas estão altas de que, assim como na última eleição, a renovação deve ser alta, girando acima dos 50%, o que significa que grande parte dos atuais vereadores não deve conseguir renovar os respectivos mandatos nas urnas no próximo dia 6 de outubro. Tá chegando perto, se prepara moçada!

A aposta da renovação realmente é alta, pois os nossos analistas e calculistas, principalmente estes nesta primeira fase, preveem um quociente eleitoral na casa dos seis mil votos e, como já comentado aqui na semana passada, muitos dos atuais vereadores estão compondo chapas pesadas, as famosas “chapas da morte”, como são casos do PSB, MDB, PL e UB, que contam com vários vereadores e ex-vereadores tentando voltar.

Então, ao contrário das projeções mais otimistas dos dirigentes partidários e seus cabos eleitorais, os nossos cientistas políticos e matemáticos pantaneiros preveem que PSB fará três ou quatro, o MDB cinco ou seis, PL três e UB um ou dois. Com isso, muitos dos atuais parlamentares destas siglas correm sério risco de não voltar.

Para se ter uma ideia, na última eleição, somente quatro vereadores não disputaram reeleição: Thiago Muniz, Rodrigo da Zaeli, Jailton Pesque e Pague e dr. Hélio Pichioni. Dos 17 que tentaram voltar, tiveram sucesso nas urnas nove (Adonias Fernandes, Claudio da Farmácia, Roni Magnani, Reginaldo Santos, Batista da Coder, Dico Sodré, Roni Cardoso, Beto do Amendoim e Subtenente Guinacio.

E DESTA VEZ,

dos 21 atuais vereadores, apenas o vereador Roni Magnani (PSB) já anunciou que não deve disputar um novo mandato. Ainda, pelo que se ouve nos bastidores, paira dúvidas se o vereador Cláudio da Farmácia, que trocou o MDB pelo PSB na janela partidária, vai mesmo encarar uma nova disputa este ano. De qualquer forma, oficialmente, 20 vereadores da atual legislatura se movimentam para a eleição. Portanto, a concorrência é pesada.

Neste cenário, com base no que os nossos calculistas apontam hoje, antes da campanha começar, pelo menos a metade deles pode ver o sonho de um novo mandato na Câmara Municipal ser frustrado quando os votos dos mais de 170 mil eleitores rondonopolitanos depositados nas urnas forem apurados na noite do domingo do dia 6 de outubro.

OUTRA ANÁLISE

que está instigando a imaginação dos nossos cientistas de plantão é sobre quais deverão ser os mais votados entre os candidatos a vereador entre as 15 chapas que ensaiam ir para a disputa. Vale dizer que cada chapa deve conter 22 nomes, entre homens e mulheres. Nesta disputa, pelo que o Colunista ouviu, três nomes aparecem com mais força para estar no pódio dos mais votados. Todos os três fazem parte da atual legislatura.

São eles: Kalynka Meirelles (PL), Júnior Mendonça (PT) e Dico Sodré (MDB). Os analistas também quebram a cabeça para avaliar sobre os novos nomes colocados que aparecem com possibilidade de entrar entre os mais votados.

Neste quesito, desponta a ex-secretária de Habitação, Huani Rodrigues. Uma das apostas do prefeito Zé Carlos do Pátio neste pleito, a ex-secretária tem a seu favor os longos anos de trabalho numa pasta de grande alcance social. Por isso, inclusive, aparece como a possível mais votada dentro da chapa do PSB. Os analistas apontam que pesa a seu favor a sua forte ligação com o pré-candidato da sigla, Paulo José Correia.

É lógico que tem mais nomes, e prometemos apontar na próxima semana.