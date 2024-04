Dois criminosos envolvidos na queda de uma aeronave foram presos em flagrante pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (22), após serem surpreendidos em posse de três armas de fogo e mais de 600 munições de diferentes calibres. A propriedade rural onde ocorreu a queda do avião fica localizada no município de Tangará da Serra, a 240 quilômetros da capital Cuiabá.

As investigações da Delegacia e do Núcleo de Inteligência de Tangará da Serra iniciaram após o proprietário da fazenda comunicar os fatos à Polícia relatando que dois homens foram vistos em sua propriedade após a queda de uma aeronave em uma plantação de milho.

Foi solicitada ajuda para o gerente da fazenda e logo em seguida uma camionete realizou o resgate das vítimas da queda.

Após a comunicação dos fatos, os policiais analisaram o vídeo da aeronave caída, constatando que possivelmente o avião era utilizado para o transporte de drogas, uma vez que estava sem os bancos traseiros.

Com as imagens dos suspeitos que estavam na aeronave e com informações sobre a camionete utilizada para deixar o local, os policiais iniciaram as diligências, se deslocando para a cidade de Campo Novo do Parecis, de onde seria o veículo utilizado na fuga.

Durante monitoramento do endereço, os policiais conseguiram cruzar com os suspeitos, dando início a uma perseguição policial. Durante o trajeto, os suspeitos jogaram objetos pela janela aparentando ser arma de fogo.

Os policiais conseguiram realizar a abordagem dos suspeitos, sendo apreendido dentro do veículo, carregadores de pistola 9 mm e uma munição calibre 357.

No local em que os suspeitos jogaram o objeto da janela foi encontrado um revólver calibre 357. A camionete utilizada pelos suspeitos com forte cheiro de entorpecente (pasta base) e possuía fundos falsos na lateral da porta.

Em continuidade às diligências, os policiais seguiram até a residência de um dos suspeitos, onde foi apreendido um rifle calibre 22, além de 588 munições calibre 22, 16 munições calibre 380, além de uma munição e uma luneta. Uma das armas apreendidas em poder dos criminosos possuía registro de furto.

Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Campo Novo do Parecis, onde após serem interrogados, foram autuados em flagrante por porte e posse ilegal de arma de fogo e munições e receptação.

As investigações seguem em andamento para identificar o possível envolvimento dos investigados com tráfico de drogas, assim como outros integrantes do grupo criminoso.