Policiais militares do 5º Batalhão libertaram um homem de 36 anos vítima de sequestro, tortura e extorsão, na tarde desta quinta-feira (21), em Rondonópolis.

Na ação, a PM desarticulou um grupo criminoso, prendendo os autores do crime e os suspeitos que receberam as transferências de valores da extorsão que somaram R$ 13 mil. De acordo com o boletim de ocorrência, familiares da vítima acionaram a equipe do 5º BPM para informar o sequestro de um homem.

Os parentes afirmaram que estavam recebendo vídeos e imagens que mostravam a vítima em um cativeiro, sendo torturado e ameaçado por uma arma de fogo. Os denunciantes também disseram que teriam feitos transações financeiras via pix.

Diante das denúncias, as equipes iniciaram diligências seguindo os locais indicados no celular da vítima, que estava sendo rastreado. Os militares chegaram até o endereço do possível cativeiro e encontraram um homem. A PM entrou na casa e abordou o suspeito, que tinha uma arma de fogo.

No local também foram encontrados os documentos e objetos da vítima. Ao ser questionado, o suspeito confirmou o crime e disse que a vítima havia sido levada por outros dois comparsas para um local que não sabia informar.

Neste momento, um veículo Honda Civic verde se aproximou do endereço com dois ocupantes, que tentaram fugir ao ver a movimentação da PM.

A dupla foi detida e tentou destruir aparelhos de celular, que foram apreendidos pela equipe. Os três suspeitos encontrados receberam voz de prisão pela Polícia Militar.

Em seguida, os militares receberam informações de um homem que havia sido abandonado próximo ao Anel Viário da cidade. Os policiais se deslocaram e encontraram a vítima do sequestro, que foi levada para a Delegacia de Rondonópolis para demais providências e identificou os três suspeitos como autores de seu sequestro.

Após a prisão dos homens e registro da ocorrência, o serviço de inteligência do 5º BPM conseguiu identificar o destino das transferências bancárias, identificando um homem e uma mulher que residiam no bairro Jardim Luz D’yara.

Os militares foram no endereço, abordaram a dupla e constataram as transferências via pix onde o suspeito recebeu o valor de R$ 3 mil e a mulher o valor de R$ 10 mil.

A dupla também foi conduzida para a Delegacia de Rondonópolis para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.