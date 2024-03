Ainda há obras paralisadas na saúde (5), com valor de aproximadamente R$ 15,8 milhões; do Esporte (7), com valor aproximado de R$ 4,5 milhões; e da Agricultura (1); e uma com setor indefinido.

Ao todo, essas 45 obras somam um custo aproximado de R$ 220,5 milhões. A maior parte delas é da Educação, que soma 18 obras paralisadas com valor de R$ 62,5 milhões e de Infraestrutura, com 13 obras paradas, com valor aproximado de R$ 134,8 milhões.

Balanço do sistema Radar Controle Público – Obras Paralisadas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) aponta que a prefeitura de Rondonópolis tinha, até esta quarta-feira (20), 45 obras com o status de paralisada na cidade. A maioria delas é considerada parada por não ter informações de medições ou pagamentos cadastradas pelo Município há, pelo menos, 90 dias.

Os dados do Radar apontam ainda que a maior parte das obras com o status “paralisada” teve início após 2020. Do total de 45 obras paradas, 42 são consideradas pelo TCE/MT como paralisadas por não contarem com medições e pagamentos há, no mínimo, 90 dias, informados pelo Município.

Dentre as obras consideradas paralisadas em Rondonópolis estão construções de creches e escolas, reforma e ampliação de escolas, obras de drenagem e pavimentação, construção de pontos de ônibus, ampliação e reformas de praças, construção de posto de saúde e substituição de pontes de madeira.

O sistema Radar indica, dentre as obras consideradas paralisadas na cidade, a pavimentação e drenagem do bairro Celina Bezerra, orçada em R$ 3,5 milhões; da construção da creche do bairro Edelmina Querubim, ao custo de R$ 5,4 milhões; e construção do centro educativo urbano também no bairro Edelmina Querubim, obra com custo total de R$ 23,1 milhões.

Radar Controle Público

O Radar Controle Público – Módulo Obras Paralisadas utiliza as informações contidas no banco de dados do Sistema Geo Obras do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

O TCE/MT explica que tais informações são declaratórias e são cadastradas somente pelas próprias unidades gestoras responsáveis por aquele empreendimento, nas diversas fases do processo de contratação e execução da obra (planejamento, licitação, contrato e execução da obra).

O tribunal ainda destaca que é obrigação da Unidade Gestora manter atualizadas as informações do banco de dados do Sistema Geo Obras e, dessa forma, caso o empreendimento já tenha sido retomado por outro instrumento contratual, cabe à Unidade Gestora ajustar o status (situação) do cadastro dessa obra para “Reiniciada por meio de outro contrato”.

De forma semelhante, caso o empreendimento já tenha sido reiniciado pelo mesmo instrumento contratual, cabe à Unidade Gestora ajustar o status (situação) do cadastro dessa obra para “Reiniciada”.