Tudo não passou de um sonho

Que mal tinha começado

E desapareceu no ar

Em pura emoção inacabada

Ao esvair-se na tela imaginária do pensamento

Em que passou pela cabeça

Das ideias alucinantes

Que nasceram e desaparecerem,

Num piscar de olhos delirantes

Como um sonho que mal começara.

A alegria esvanecida sumiu do mapa

O mapa já não define nada

E o nada ausente de tudo

E a particularidade nas entrelinhas poéticas

Faz o tempo sumir como relâmpago,

Na escassez de rumores fortes

De um sonho a se realizar

Na solidez de algo melhor,

Na escureza da vida

Que o tempo impôs com galhardia

Em sintonia total ao caos

Que reflete tudo em nada

E o nada é apenas um estado de espírito

Que o corpo carrega contigo

Em todas as andanças audazes e contínuas.

(*) Aires José Pereira é professor do curso de Geografia e do Mestrado em Gestão e Tecnologia Ambiental da Universidade Federal de Rondonópolis, é coautor do Hino Oficial de Rondonópolis, possui vários livros e artigos publicados. É membro efetivo da Academia Rondonopolitana de Letras e da Academia de Araguaína e Norte Tocantinense.