PREFEITO EM BRASÍLIA

O prefeito José Carlos do Pátio está em Brasília (DF) e, ontem (1º), participou da posse do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowisk. Segundo a assessoria do prefeito, ele ainda deve ter reuniões com o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, e com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Pátio também deve aproveitar a viagem para tratar de questões políticas.

ENQUANTO ISSO EM ROO

Enquanto o prefeito esticou sua ida para a capital, Cuiabá, na quarta-feira (31), para Brasília, onde está desde ontem (1º), o transporte coletivo na cidade vive um momento de caos. Ontem, com o início da operação da Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC) e fim do contrato com a Cidade de Pedra, somente, aproximadamente 30% do serviço está funcionamento. Faltam motoristas para que o transporte opere normalmente, problema que não tem data para ser resolvido já que os trabalhadores da Cidade de Pedra se negam a trabalharem pela cooperativa contratada pela AMTC.

DEIXAR O CAOS TOMAR CONTA

Pelo que parece, o prefeito não está muito preocupado com os usuários do transporte coletivo que estão sendo prejudicados, primeiro com a greve dos trabalhadores da Cidade de Pedra e, desde ontem, pela própria AMTC, que não tem profissionais suficientes para fornecer o serviço. Pior, os problemas não devem ser resolvidos rapidamente, uma vez que não há motoristas habilitados e com curso para transportar passageiros disponíveis na cidade para atender a demanda.

DEMANDA ANTIGA

Um pedido antigo da comunidade dos bairros Jardim Primavera e Vila Operária finalmente está sendo atendido. A Prefeitura está construindo uma rotatória na avenida Bandeirantes com a rua Benjamim Duarte. Assim, quem mora na região do Jardim Primavera poderá acessar a Vila Operária sem precisar se deslocar para fazer o contorno.

TENTOU ESTUPRAR JOVEM I

A Polícia Militar prendeu, na madrugada de ontem (1º), um homem, de 36 anos, por tentativa de estupro contra uma mulher, de 22 anos, em Jaciara. O homem era cliente do restaurante em que a mulher trabalhava. De acordo com boletim de ocorrência, a vítima trabalha e reside em um restaurante, no Km-299, da BR-364, e após o final do expediente ingeriu bebida alcoólica na companhia de duas testemunhas. Ela relatou que foi dormir por volta de 2h e posteriormente percebeu o suspeito nu, em cima da cama, tentando abusar sexualmente dela.

TENTOU ESTUPRAR JOVEM II

Em seguida, a jovem entrou em luta corporal com o suspeito para se defender. A mulher apresentava diversos arranhões e hematomas nos braços, costas e um corte interno na boca. Os policiais foram informados que o suspeito era funcionário de um estabelecimento comercial nas proximidades e que também residia no local de trabalho. Ele, inclusive, era cliente no restaurante em que a vítima trabalha. O homem foi detido em flagrante e encaminhado à delegacia.

VEÍCULO ROUBADO I

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um veículo roubado em Rondonópolis e prendeu o condutor e sua esposa. Segundo a PRF, o veículo foi avistado durante patrulhamento com as luzes acesas e o vidro entreaberto. Uma inspeção minuciosa revelou sinais de adulteração nos principais identificadores do veículo. Aprofundando a verificação, foi constatado que o veículo constava como roubado em Belo Horizonte, registrado em 28 de novembro de 2023.

VEÍCULO ROUBADO II

Diante desses achados, o condutor e sua esposa foram detidos em flagrante, a princípio por receptação de veículo roubado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis para os procedimentos legais cabíveis, marcando mais um avanço na luta contra o crime na região.