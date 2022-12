O empresário do agronegócio e ex-governador de Mato Grosso, Blairo Borges Maggi, recebeu a recenseadora Jéssica Valéria Farias e respondeu ao questionário do Censo 2022, na manhã da última sexta-feira (02-12), em sua chácara em Cuiabá.

Segundo Maggi, o Censo é extremamente importante para o país, para a sociedade brasileira, para os estados e municípios, pois é a partir dessa mostra que o Brasil sabe quem é quem e aonde está, e que políticas são necessárias para atingir as populações mais carentes. “Então, participar do Censo é dar direção ou indicar qual é o caminho que o nosso país tem que seguir para o futuro. Estou bastante feliz de ser recenseado”, revela.

O ex-governador de Mato Grosso, ex-senador e ex-ministro da Agricultura no governo Michel Temer também postou um vídeo de apelo em suas redes sociais para que a população mato-grossense atenda o recenseador e responda à pesquisa.

“Eu sei que as pessoas têm muito receio de receber os recenseadores na sua casa, em função de segurança e coisa parecida, mas não tenham medo, as pessoas se identificam. Elas estão bem tranquilas e eu faria um convite para que todos pudessem participar desse Censo porque, como eu disse: é a partir dessas respostas que o Brasil vai saber quais são as políticas que nós vamos fazer no futuro.”