A Escolinha de Skate do Bob tem se transformado num dos projetos sociais mais bem-sucedidos de Rondonópolis. Parte dessa trajetória será comemorada no próximo sábado (10/12), quando toda a equipe se reunirá para celebrar o 6º Natal Solidário do projeto. O evento será realizado a partir das 14h, na praça do bairro Monte Líbano, local que também serve como sede para os encontros e aulas realizadas semanalmente.

A festa do Natal Solidário terá a arrecadação de roupas e alimentos para crianças carentes. Terá também a colaboração de muitos parceiros que também reconhecem a importância do projeto. São empresários, empresas, políticos e instituições que, como Igor Bob, o idealizador do projeto, confiam no poder do esporte e da solidariedade como instrumentos de transformação social.

Entre os parceiros já confirmados no Natal Solidário, vale destacar a participação da 1ª Subsecção da OAB/MT (Ordem dos Advogados do Brasil) de Rondonópolis. Bob cita o presidente Bruno de Castro Silveira e as comissões da Ordem no município – entre elas a de Direito da Cidadania e Sociais (presidente Léya Souza da Cruz Paim Ton).

“Com estes e outros apoiadores queremos fazer um evento bacana, que reforce o espírito do nosso projeto. Será um momento lúdico de interação dos alunos com a comunidade, com apresentações de skate, minicampeonato, além de lanche para as crianças e adolescentes”, adianta.

O 6º Natal Solidário da Escolinha de Skate do Bob é aberto a todos que quiserem conhecer e participar da iniciativa. Os interessados também poderão fazer doações no local.

A ESCOLINHA

O projeto foi criado em 2016 com o objetivo de promover a prática do skate em Rondonópolis, sob a idealização de Igor Bob, um skatista ‘das antigas’ que decidiu oferecer uma alternativa para crianças, adolescentes e jovens que gostavam do esporte, mas não tinham apoio ou condições para praticá-lo.

“Tudo começou de um jeito bem informal, contando apenas com o apoio de alguns amigos. No ano passado conseguimos registrar o projeto como uma associação sem fins lucrativos e obtivemos também o reconhecimento oficial da Confederação Brasileira de Skate (CBSK)”, comemora Bob.

Hoje a escolinha atende mais de 40 crianças e, conforme o mapeamento feito pela CBSK, é ‘um dos projetos mais importantes do país, que faz a diferença na vida das crianças e adolescentes de Rondonópolis’.

Uma forma de ajudar a Escolinha é através de doações financeiras. Neste caso, basta usar a chave PIX: 44.368659/0001-70 e contribuir com o valor desejado.

Mais informações podem ser obtidas diretamente com Igor Bob, através do telefone 66 9683-8893.