A Concessionária Rota do Oeste informou que, durante toda esta quarta-feira (28/12), o viaduto no km 94 da BR-163, próximo ao Terminal Ferroviário da Rumo Logística, em Rondonópolis, será totalmente interrompido para a restauração do pavimento. Para isso, as vias de acesso à estrutura em ambos os sentidos devem ser bloqueadas.

As obras são realizadas pela Rota do Oeste e os condutores deverão realizar o retorno em nível na altura do km 84 da BR-163. A Concessionária faz o monitoramento do trânsito no local e alerta aos usuários para que redobrem a atenção ao passarem pelo trecho.