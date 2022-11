A Prefeitura de Rondonópolis ainda não tem uma data para iniciar a imunização de contra a Covid-19. A expectativa era que essa vacinação iniciasse ainda nesta semana, uma vez que a Secretaria de Estado de Saúde (SES) anunciou o recebimento de doses para esse público na semana passada.

A Pfizer é a única vacina que está autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser aplicada nesse público. Mas a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou agora ao A TRIBUNA que ainda não recebeu o repasse do Estado dos lotes da vacina específica para este referido público.

Após a chegada dessas doses, a Prefeitura de Rondonópolis irá definir o cronograma e as unidades que ofertarão a vacina específica para atender as crianças com mais de seis meses e menos de três anos.

Antes de definir como se dará a vacinação no município, ressalta que é necessário saber a quantidade de doses que terá à disposição neste primeiro momento e a meta de crianças que deverão ser imunizadas.

Repassou ainda que, como se trata de um novo imunizante para o atendimento deste público, já está preparando o treinamento dos profissionais.