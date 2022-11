A Prefeitura de Rondonópolis anunciou que fará hoje (17/11), no começo da tarde, o sorteio de uma nova leva de apartamentos do Residencial Celina Bezerra, localizado na região do Grande Conquista, estando há anos com obras em andamento.

O sorteio será transmitido ao vivo pelo Município, em seu portal, mas a quantidade de apartamentos a ser sorteada ainda não foi informada. À tarde, representantes da Prefeitura devem dar novas informações sobre o processo, sendo esperado também o anúncio da data de entrega das primeiras chaves aos moradores.

A primeira etapa do sorteio ocorreu em 2020, envolvendo cerca de 600 apartamentos, mas até hoje as chaves desses imóveis não foram entregues. O poder público tem informado que vem trabalhando atualmente no registro junto ao cartório dos primeiros imóveis.