O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) divulgou que Mato Grosso deve confinar neste ano um total de 704,2 mil cabeças de bovinos, de acordo com o 3º levantamento feito pelo instituto sobre as intenções de confinamento de 2022.

O resultado obtido no levantamento foi 8,81% acima do estimado no 2º levantamento das intenções de confinamento, realizado em julho, quando a previsão era de confinar 647,2 mil animais.

As principais motivações para o aumento estiveram relacionadas à desvalorização dos preços de alguns insumos e a queda observada nos preços dos animais de reposição, que trouxeram boas perspectivas no setor, o que refletiu no acréscimo do rebanho registrado.

Esses dados fazem parte do levantamento realizado pelo Imea, que contou com a participação de 133 propriedades em Mato Grosso. Desse resultado, um total de 60,1% dos entrevistados informou que confinaram em 2022, enquanto aproximadamente 39,8% relataram que não irão realizar o confinamento.

A região oeste foi a que apresentou maior incremento, de 55,2%,no rebanho confinado em relação à última intenção de confinamento, totalizando 121,9 mil animais. A região médio-norte, por sua vez, ainda lidera o volume de animais, somando 156,4 mil cabeças.