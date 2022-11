A execução de uma nova obra pública por parte da Prefeitura de Rondonópolis deve chamar a atenção dos rondonopolitanos nos próximos anos. Após a polêmica obra da ponte na Avenida W-11, no começo sem vias de acesso, agora o poder público está investindo R$ 6,3 milhões na construção da primeira etapa da avenida principal do futuro Centro Político Administrativo (CPA) de Rondonópolis, denominada de Alfredo de Castro. O detalhe é que a via, nesse primeiro momento, não dará acesso a nada, nem servirá como alternativa de deslocamento viável.

Essa primeira etapa da avenida dupla já está com 85% dos serviços previstos executados, saindo da rotatória da via de acesso ao bairro Alfredo de Castro e indo até a rotatória do novo condomínio Unique Higienópolis, contornando o parque de exposições da cidade. Apesar da execução da via, a construção do CPA de Rondonópolis, em uma área de 50 hectares ao fundo do parque de exposições, nem começou, nem teve processo licitatório anunciado.

A construção da nova via somente teria sentido se fosse executada de forma completa, ligando a rotatória da via de acesso ao bairro Alfredo de Castro ao Anel Viário, passando pelo fundo do parque de exposições, UFR e Village do Cerrado. Dessa forma, a nova avenida serviria como alternativa de tráfego para acessar o parque de exposições, bairros do Grande Conquista e Guiratinga sem passar pela Avenida dos Estudantes.

Contudo, a construção das outras etapas para dar acesso ao Anel Viário e servir como alternativa de tráfego à Avenida dos Estudantes não começou. Assim não garante ainda a melhoria na mobilidade urbana da região. Segundo a Prefeitura, as etapas posteriores serão executadas por meio de uma parceria firmada pelo Município com o condomínio Unique e a Corpal Incorporadora.

O ideal seria que a construção da nova avenida começasse junto com a construção do novo CPA, onde o poder público pretende erguer o novo Paço Municipal, Câmara de Vereadores, Secretarias Municipais e também o Fórum da cidade. No entanto, a via ficará pronta sem nenhuma dependência do Centro Político sequer iniciada.

Como não há uma previsão certa para tirar do papel o CPA, a esperança é que a construção do trecho da via entre o condomínio Unique e o Anel Viário comece o mais rápido possível. A construção desta primeira etapa da Avenida Alfredo de Castro, que soma 2.335,76 metros, é realizada pelo Município, por meio de recursos na ordem de R$ 6.308.783,67 captados pelo Financiamento à Infraestrutura e Saneamento (Finisa).

Esse primeiro trecho da nova via já está com drenagem e pavimentação prontas, restando agora os serviços de calçadas, meio-fio, sarjetas e o canteiro central.