A Secretaria Municipal de Saúde ofereceu uma série de serviços para mulheres, dentre consultas e coleta de material para exames. O público do evento foi formado por mulheres profissionais do sexo. Elas foram convidadas pela equipe da Saúde que fez a busca ativa de uma por uma nas ruas e também em bares que costumam frequentar.

Cerca de 20 mulheres aproveitaram o atendimento gratuito para cuidar da saúde. Elas foram recebidas pela equipe multi setorial do município e também da Pastoral da Mulher Marginalizada (PMM), parceira da Secretaria no evento. O objetivo foi proporcionar serviços de saúde e ações humanizadas às mulheres, com a intenção de garantir suporte e apoio para sobreviver dentro dessa profissão.

Edileuza foi uma das mulheres que aproveitaram para cuidar da saúde. Ela comentou que já acompanha o trabalho que o município desenvolve junto a esse público e sempre faz as consultas e exames. “Olha é nota 10. Ainda mais agora que conseguimos até passar no dentista que antes não tinha. Tá melhorando cada vez mais”.

Assim como a Edileuza as outras mulheres aproveitaram para fazer os testes rápidos de sífilis, HIV/AIDS e hepatite, coletar material para o exame preventivo que detecta o câncer do colo de útero, fazer uma avaliação com o dentista e ainda participar de uma roda de conversa com foco na sífilis.