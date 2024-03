O Flamengo garantiu a disputa final do Carioca, na noite deste sábado (16) no estádio do Maracanã, – o adversário do rubro-negro sai neste domingo do jogo Nova Iguaçu x Vasco, no Maracanã, com o empate em 0 a 0 com o Fluminense no Maracanã.

O Fla tinha vantagem conquistada no jogo de ida por 2 x 0 e soube suportar o desespero tricolor, sobretudo, no segundo tempo, quando baixou as linhas.

A classificação quebra a sequência do Flu, que venceu, sobre o Flamengo, as duas últimas edições do estadual. A equipe de Diniz continua na sina de não vencer clássicos do Rio: agora são 13 jogos seguidos.