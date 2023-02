Em meio a luta para garantir uma vaga na próxima fase do Estadual, o União também se prepara à disputa de mais duas partidas válidas por competições diferentes: Copa do Brasil e Copa Verde.

A diretoria do clube divulgou os valores para os jogos válidos pelas duas competições que serão disputados no estádio Luthero Lopes e não serão televisionados.

Pela Copa do Brasil, o presidente do vermelhinho, Reydner Souza, informou que contra o CRB de Alagoas, no dia 28 de fevereiro, às 19h, o valor do ingresso nas bilheterias do Luthero Lopes será de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Entretanto, como forma de estimular o público a comparecer em bom número ao Luthero Lopes para empurrar a equipe em busca da classificação à próxima fase da Copa do Brasil, a diretoria do clube informou que os ingressos antecipados, que terão locais de vendas ainda divulgados, custarão R$ 20.

Os jogos da primeira fase da Copa do Brasil são eliminatórios. Embora jogue em casa, o União, que nunca passou da primeira fase da Copa do Brasil, terá que vencer a partida. O empate favorece o time alagoano, por ter melhor posição no Ranking da CBF

DOMINGO DE CARNAVAL

A partida válida pela Copa Verde está marcada para o próximo domingo (19) de Carnaval, contra o Real Noroeste do Espírito Santo.

Inicialmente, a partida foi marcada para as 15h. No entanto, a diretoria do colorado solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a alteração do horário do duelo para as 18h.

A diretoria recebeu ontem à noite a confirmação da alteração do horário. O clube decidiu vender o ingresso para este jogo que marca a estreia na competição pelo valor promocional de R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia.

O confronto da primeira fase, contra o time capixaba, será em jogo único e com o mando do time de Rondonópolis.

De acordo com o regulamento, o vencedor do jogo avança. Em caso de empate, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis. Quem passar vai enfrentar nas oitavas de final o Goiás.

ESTADUAL

O colorado, que ocupa a terceira colocação na tabela de classificação no Mato-grossense, com a mesma pontuação do Operário, que leva vantagem nos critérios de desempate, volta a campo pelo Estadual amanhã (15) a noite.

Em busca da reabilitação, o União, que perdeu por 2 a 1 para o líder invicto competição, o Cuiabá, na Arena Pantanal, recebe o lanterna do Estadual, o Sport Sinop, no estádio Luthero Lopes.

Os ingressos antecipados para a partida válida pela sétima rodada do Campeonato Mato-grossense de 2023 já estão sendo vendidos no CT do Colorado e no Boca Sports, no centro da cidade.

O regulamento do Estadual prevê que todos os 10 participantes jogam entre si na primeira fase, em turno único. Os seis primeiros colocados passam para segunda fase, que é no formato mata-mata. Os dois últimos da tabela serão rebaixados.