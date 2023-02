Em Rondonópolis, o comércio local estará fechado na segunda-feira (20), em função do Dia do Comerciário e decisão de convenção trabalhista de 2023.

O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Rondonópolis somente alerta que, no caso dos supermercados, mercados e açougues, que podem abrir das 8 às 18h, devem ser observados o pagamento de 100% em horas extras aos trabalhadores, bem como a garantia de folga semanal remunerada.

Também não devem abrir em Rondonópolis no Carnaval, as escolas estaduais e demais órgãos do Governo do Estado. Neste caso, as repartições ficam fechadas na segunda-feira e na terça-feira.

Já a Prefeitura ainda não havia informado como será o funcionamento nos órgãos, escolas e creches do Município.

AGÊNCIAS BANCÁRIAS FECHAM

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) informou que, tanto na segunda-feira como na terça-feira, as agências bancárias ficarão fechadas. O expediente será retomado nas agências bancárias na quarta-feira (22) a partir das 12h, com fechamento às 15h.