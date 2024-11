Aliada de primeira hora do prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB), a secretária municipal de Educação, Mara Gleibe, pediu demissão do cargo, faltando cinco semanas para o término da atual gestão.

Incentivada por Zé do Pátio, a gestora da Educação se afastou do cargo em abril deste ano para se candidatar a vereadora. Com uma votação aquém do esperado, 631 votos, ela não se elegeu e retornou ao comando da pasta, de onde se afasta agora em definitivo.

Segundo fontes, Mara Gleibe, que acompanha Pátio desde o seu primeiro mandato de prefeito de Rondonópolis, teria ficado descontente com promessas feitas a ela e que não teriam sido cumpridas durante a campanha.

Até o final da tarde de ontem, a prefeitura de Rondonópolis ainda não havia se manifestado oficialmente sobre a saída de Gleibe do staff de Pátio.

Além da Educação, Mara Gleibe nos governos do atual prefeito já esteve à frente das secretarias de Governo, Trânsito, Administração e de Promoção de Assistência Social. Ela também foi diretora da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder).