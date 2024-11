A vereadora Kalynka Meirelles (PL) reforçou a cobrança de explicações quanto a taxa de condomínio do Residencial Celina Bezerra que está sendo cobrada de moradores com boletos emitidos em nome de pessoa física.

A parlamentar fez um requerimento à Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo pedindo esclarecimentos sobre o caso e terá uma reunião na manhã desta segunda-feira (25), na Câmara Municipal, para tratar da questão.

A situação foi mostrada pelo A TRIBUNA na quarta-feira (20) em reportagem onde o Observatório Social de Rondonópolis (OSR) pede que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso averígue o caso, uma vez que a emissão dos boletos para pagamento da taxa de condomínio foi realizada em nome de uma pessoa física. O OSR encaminhou o pedido ao MP depois de ser procurado por moradores do residencial.

Na ocasião, o Observatório explicou que, em maio de 2024, a Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo contratou uma empresa pelo valor de R$ 398.705,25 para prestar serviço de Plano de Formação, Assessoria, Consultoria, Organização, Gestão Patrimonial e Condominial no Residencial Celina Bezerra e que não encontrou vínculo administrativo definido desta com a pessoa física beneficiária da taxa condominial cobrada dos moradores.