Pedro Augusto acrescentou que, assim como no ano passado, haverá atrações infantis nas praças e a carreta do Papai Noel, que vai circular de forma gratuita também entre os dias 18 e 22.

Pedro Augusto acrescentou que, assim como no ano passado, haverá atrações infantis nas praças e a carreta do Papai Noel, que vai circular de forma gratuita também entre os dias 18 e 22.

Ao A TRIBUNA, o secretário Municipal de Cultura, Pedro Augusto de Araújo, informou que a proposta é realizar uma decoração semelhante aquela de 2023. As luzes e enfeites estarão concentrados no quadrilátero central da cidade e nas praças dos Carreiros e Brasil.

O secretário especificou que a decoração com enfeites e iluminação natalina será instalada no quadrilátero central, nas vias entre as praças Brasil e dos Carreiros. Haverá ainda decoração instalada nas duas praças, bem como a colocação de um palco na Praça dos Carreiros para as apresentações de Natal.