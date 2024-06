A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 700 quilos de maconha que estavam sendo transportados em um veículo Siena furtado. A apreensão aconteceu na manhã de ontem (10) na BR-163, em Rondonópolis. O condutor do veículo foi detido e encaminhado à Polícia Federal.

Segundo a PRF, aproximadamente às 8h, uma equipe realizava fiscalização no km 114 da BR-163, aqui no Município, quando observou um veículo Siena transitando na rodovia com a traseira muito baixa e vidros muito escuros, características de veículos que transportam entorpecentes, conhecidos no meio policial como “cavalo doido”.

Diante disso, a PRF destaca que a equipe decidiu abordar o referido veículo. Ao ser dada a ordem de parada, que foi acatada, solicitou-se ao condutor que abaixasse os vidros para verificação de algum passageiro no banco de trás.

Nesse momento, foram visualizados diversos tabletes de substância análoga à maconha sobre o local onde seria o banco traseiro, que havia sido retirado para permitir o transporte de mais entorpecentes.

Os policiais deram voz de prisão ao condutor do veículo, um homem de 22 anos, que informou à equipe ter pego o Siena junto com a droga em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e que a levaria para Cuiabá, recebendo uma quantia em dinheiro pelo transporte.