Dos motivos para as projeções mais singelas estão a instabilidade política e econômica, além do “efeito Dia das Mães”, que puxou os números para percentuais abaixo do esperado em maio.

“A expectativa é de mercado mais aquecido, comparado aos outros meses do ano, mas, ainda assim, com vendas que não superam o ano passado”, projeta uma entrevistada.

Fora dos chamados segmentados – cuja projeção ultrapassa a casa dos 10% de acréscimo na comparação com 2023 -, no varejo ampliado o percentual fica na casa máxima dos 5%.

Dados da sondagem realizada na última semana pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Rondonópolis com empresários de ramos variados apontam que o comércio varejista da cidade está mais “pé no chão” quando o assunto é incremento nas vendas neste Dia dos Namorados, celebrado nesta quarta-feira (12).

“Fez o mês de maio ser bastante importante, deu motivo para o consumo. Faltam bons motivos para as pessoas consumirem, ainda mais em meio a essa instabilidade”, argumenta.

“Agora para junho, a expectativa tende a ser a mesma, quer dizer, se o clima esfriar aumenta o comércio. Tradicionalmente, o Dia dos Namorados traz um ticket médio maior, com presentes de maior valor agregado, porque no geral, os namorados querem impressionar, agradar. Outro fator importante é que, diferente do Dia das Mães, em junho ocorre a troca de presentes entre os casais, ou seja, o consumo é dobrado. Por tudo isso, apostamos em 5%, o que, em meio a atual circunstância, é algo bom”, finaliza. (com informações da assessoria)