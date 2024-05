O recurso para a aplicação em emendas impositivas dos vereadores, para este ano, foi de R$ 35.572,00 milhões, que correspondem a 2% da receita corrente líquida do município do ano anterior, conforme prevê a Constituição. Dividido o montante pelos 21 vereadores, deu R$ 1.693.904,76 para cada um deles.

Esta foi a primeira vez que os vereadores de Rondonópolis fizeram emendas impositivas à LOA. “É um absurdo o que está acontecendo. As emendas impositivas, como o próprio nome já diz, são de execução obrigatória por parte do Poder Executivo. Não cabe ao prefeito aceitar ou não. Tem que pagar”, frisou um dos parlamentares.

A insistência de Zé do Pátio em não liberar o pagamento das emendas impositivas, inclusive, foi um dos assuntos discutidos pelos vereadores na reunião da Ordem do Dia realizada na tarde de ontem. Como se tratou da primeira do mês, ocorreu à portas fechadas.

Vereadores ouvidos pela reportagem consideram esta atitude do Executivo, de não pagar as emendas, como uma afronta à separação dos poderes.

Conforme informações de alguns vereadores, diversas emendas impositivas já passaram pela Procuradoria-Geral do Município e foram para o gabinete do prefeito, com o parecer favorável para o pagamento. “Porém, por decisão unilateral de Pátio, encontram-se paradas, há mais de dois meses, sobre a sua mesa”, confidenciou um vereador à reportagem.

Conforme foi aprovado pelos vereadores no ano passado, mesmo a contragosto do prefeito, o pagamento das emendas impositivas apresentadas na LOA deste ano deve ser feito até o próximo dia 30 de junho.

“Aprovamos e cumprimos todos os requisitos exigidos pela legislação vigente. Estamos em um ponto que sequer conseguimos informações com a assessoria do prefeito sobre quando serão executadas. É uma afronta ao Poder Legislativo e independência dos poderes. Infelizmente, quem sofre com esta ‘birrinha’ do prefeito é a população, que é a maior beneficiada com os recursos chegando na ponta”, atestou à reportagem um outro vereador.