A sete meses de deixar a gestão municipal, o prefeito Zé Carlos do Pátio, colocou as melhorias que deveriam ser implementadas no trânsito da cidade na gaveta do “esquecimento”.

As promessas de implantação do sistema de semáforos “inteligentes”, bem como a instalação da fiscalização eletrônica e criação do novo pátio de apreensões veiculares, não se concretizaram até agora. Nem mesmo as licitações para contratação dos serviços tiveram novas datas marcadas.

Tido como um dos principais gargalos da gestão municipal, o trânsito deve terminar o ano assim como começou: sem novo sistema de semáforos, sem fiscalização eletrônica e sem pátio, o que não permite a realização de blitzes como a da lei seca na cidade.

No caso do pátio de apreensão, a última promessa da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) era de fazer uma espécie de terceirização do serviço. Em dezembro do ano passado, a prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, chegou a realizar uma blitz da lei seca na cidade.

A iniciativa deveria ser a primeira de várias que viriam, mas como a instalação do pátio de apreensão de veículos não avançou, as blitzes nunca mais ocorreram.

Com relação ao novo sistema semafórico e a fiscalização eletrônica, a Setrat ainda não lançou nenhum dos editais de licitação para contratar as empresas que ficarão responsáveis por implantarem os sistemas.

Nos dois casos, a Setrat chegou a realizar as licitações, que acabaram canceladas. Para a instalação dos novos semáforos, a prefeitura iria investir R$ 16 milhões, enquanto para a implantação do sistema de fiscalização eletrônica, a contratação sairia por R$ 33,9 milhões.

No caso dos novos semáforos, a Setrat chegou a publicar uma portaria, em agosto do ano passado, criando uma comissão técnica para efetuar o planejamento do novo processo licitatório. Quase um ano depois, a data da licitação não foi marcada.

O imbróglio da contratação da empresa que vai instalar os novos semáforos começou depois que a prefeitura revogou o processo de licitação 61/2022, que já tinha a empresa Kapsch como vencedora, que seria contratada por um valor de pouco mais de R$ 16 milhões.