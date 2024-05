“Vereador tem que fiscalizar, não se omitir, tem que ser a voz do povo, mas, também, apresentar soluções, viabilizar as melhorias e não somente ficar querendo falar alto na Câmara. Muitos desacreditaram, mas a nossa luta seguiu e seguirá firme até a concretização desse sonho”, acrescenta.

O vereador Dr. José Felipe comemorou o avanço das tratativas. “Lá atrás provoquei – no bom sentido – as forças políticas do Estado. Agora, saindo este Hospital Universitário, para mim significa um sonho de vida sendo realizado. Vereador tem o poder e o dever de fazer a provocação política, justamente para chamar a atenção das bancadas em prol da nossa população”, diz.

A Ebserh é ligada ao Ministério da Educação (MEC) e já teria, segundo a fonte, dado aval após visita realizada pela reitoria da UFR, desde que o Hospital Universitário atendesse a quantidade determinada de leitos para os atendimentos. Com o sinal verde do MEC, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) já teria sido acionada para discutir a planta do Hospital Universitário.

Segundo o interlocutor, o chefe do Poder Executivo Estadual teria condicionado a viabilização do projeto à entrada da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) como responsável pela nova unidade, ficando a cargo do Governo do Estado a etapa de construção. Mauro Mendes teria, então, sinalizado de forma positiva.

Em encontro ocorrido na capital do Estado, conforme o repassado, o secretário da Casa Civil, Fábio Garcia (UB), o governador Mauro Mendes (UB) e demais agentes alinharam a construção do Hospital Universitário de Rondonópolis, agora prevista para 2025.

Foi ele o responsável por levantar o debate junto às bancadas estadual e federal de Mato Grosso, trabalho que influenciou, ainda, na doação, por parte do Poder Executivo municipal, da área já definida como o local de construção da unidade à Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). Mais recentemente, uma reunião entre lideranças políticas do Estado acelerou a caminhada rumo à concretização do projeto.

O parlamentar argumenta, ainda, que o novo Hospital representará um salto na Saúde Pública de Rondonópolis. “A meta é fazer de Rondonópolis uma cidade referência nacional em Saúde. Atender a nossa região, desafogar as filas, a demanda de hospitais como o Regional, assim como a do município. Vai ser a solução na Média e Alta Complexidade”, afirma.

Ajustes “finos”

Ainda conforme o repassado, a implantação do Hospital Universitário de Rondonópolis ainda carece de ajustes “finos”. Pensado anteriormente como um substituto do atual Hospital Regional, o modelo pensado atualmente, com anuência da Ebserh, prevê um complexo de Saúde, com possibilidade de atendimento ainda mais amplo.

Para isso, ponto central da discussão, seriam necessárias instalações de laboratórios, equipamentos e corpo clínico composto por especialistas e equipes de plantão.

As discussões passam, ainda, pelos acadêmicos do curso de Medicina da UFR, principal responsável pela gestão operacional da nova unidade de Saúde. Atualmente, o curso de Medicina da UFR é destaque nacional.

Sonho antigo

Para a construção do novo Hospital Universitário, o vereador Dr. José Felipe Horta articulou junto ao Município a doação da área de aproximadamente 20 mil metros quadrados, próxima ao campus da UFR e atuou na linha de frente em defesa do Hospital Universitário desde o início do mandato, ainda em 2021.

A primeira proposta apresentada, já nos primeiros meses de parlamento, era a formalização de uma parceria com a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade, utilizando o sexto andar do hospital filantrópico para a instalação. O vereador recebeu o apoio da bancada federal mato-grossense, mas o projeto não foi adiante por questões burocráticas.

O sonho, entretanto, permaneceu vivo. Já em 2022, o vereador foi procurado pela reitoria da Universidade Federal de Rondonópolis para a retomada da discussão.

E as conversas avançaram. Equipes da UFR, junto à reitora Analy Castilho Polizel, apresentaram ao vereador um projeto semelhante implantado e em pleno funcionamento na capital mineira Belo Horizonte. Novamente, a proposta foi levada às bancadas federal e estadual. O vereador Dr. José Felipe se reuniu com o então deputado federal Fábio Garcia (UB) e com o deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD).

Wellington

Em janeiro deste ano, o vereador Dr. José Felipe se reuniu com a presidência local do PL e com o senador da República Wellington Fagundes (PL), um dos responsáveis diretos pela implantação do curso de Medicina da UFR e a construção dos blocos, obra iniciada em 2014, paralisada em 2016 e reiniciada já em 2022.

No encontro, Fagundes firmou o compromisso de levar a reivindicação adiante. Naquela semana, o senador visitou a cidade de Jataí, em Goiás, município que conta com um hospital nos mesmos moldes.