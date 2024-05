Segundo George Ribeiro, este é um projeto muito interessante porque ele é simples, mas tem um alcance muito maior do que, à primeira vista, podemos perceber.

“Em cada escola que vamos, nós temos a oportunidade de ver ‘in loco’ um pouco da realidade de cada instituição. De uma maneira geral, no entanto, é possível perceber a carência existente no que se refere à prática constante e prazerosa da leitura em material impresso, seja ela de obras dos grandes autores nacionais e internacionais ou de opções mais acessíveis como o jornal e a revista”, disse Jerry Mill.

Durante o período em que os acadêmicos George Ribeiro e Jerry Mill estiveram na escola, dezenas de alunos de duas turmas de Terceiro Ano do Ensino Médio da instituição receberam informações sobre a Academia Rondonopolitana de Letras, responderam o questionário distribuído e receberam seus respectivos exemplares do jornal do dia.

Localizada no bairro homônimo (La Salle), a escola estadual de inspiração religiosa iniciou suas atividades em março de 1963, graças ao empenho de Dom Frei Wunibaldo Godchard Talleur (1901-1975) e, com o passar dos anos, de irmãos e leigos que estiveram à frente da unidade escolar como diretores ou colaboradores, o que ajudou a fazer dela sinônimo de educação de qualidade na cidade e região há mais de cinco décadas.

Na manhã desta terça-feira, 28, parte da comunidade estudantil, professores e equipe pedagógica da escola La Salle deram as boas-vindas ao projeto “Jornal Local”, uma parceria da Academia Rondonopolitana de Letras (ARL) com o jornal A TRIBUNA que, na reta final da sua terceira fase, já observou e estimulou a leitura de diferentes gêneros literários entre centenas de jovens e adultos.

“Entender e valorizar a nossa realidade, as nossas coisas, os nossos valores e em especial a nossa cultura é algo óbvio de ser citado, mas que nem sempre é feito. E este é um dos méritos deste projeto: fazer com que nós pensemos um pouco mais sobre o que somos ou podemos ser por meio desse incentivo à leitura.”

“A ideia é sensacional e todos os projetos que vêm fomentar a leitura dentro da nossa escola são bem-vindos. Realmente a gente precisa, encarecidamente, proporcionar isso aos nossos alunos. Aqui na escola a gente desenvolve alguns projetos, como visitas à biblioteca e roda de leitura, mas é sempre importante ter a participação de pessoas de fora, da comunidade, vindo e trazendo novidades para nós”, disse Alex Frisselli de Oliveira Motta, diretor da unidade escolar.

Já o coordenador pedagógico da instituição, Washington Paulo Gomes, destacou a alegria dos alunos por receberem o projeto e pela experiência de terem contato com o jornal físico.

“Muitos alunos nem sabiam que o jornal (impresso) ainda era produzido. Alguns pensavam que ele havia sido extinto há muito tempo e ficaram muito felizes com esse momento de interação, informação e conhecimento.”

LA SALLE

João Batista de La Salle nasceu em Reims, na França, no dia 30 de abril de 1651. Desde pequeno, ele dizia a todos que desejava ser sacerdote, o que realmente aconteceu em 9 de abril de 1678.

Dois anos mais tarde, ele recebeu o título de Doutor em Teologia. Nessa época, ele se empenhou no sentido de fundar escolas para crianças pobres, a fim de oferecer a elas um futuro mais decente e promissor.

Apesar das dificuldades e da resistência de parte da sociedade às suas ideias e práticas, ele tornou-se pioneiro na organização de centros de formação para professores, escolas de aprendizagem para delinquentes, escolas técnicas, escolas secundárias de idiomas modernos, de artes e de ciências.

Sua vida de austeridade e desafios diários chegou ao fim em Rouen, na França, no dia 7 de abril de 1719, pouco antes de ele completar 68 anos. Em 24 de maio de 1900, João Batista de La Salle foi proclamado Santo pela Igreja e, em 15 de maio de 1950, recebeu o título de Padroeiro de todas as pessoas que trabalham no campo da educação.

Atualmente, as escolas dos Irmãos de La Salle existem em quase uma centena de países, inclusive no Brasil, onde os primeiros Irmãos Lassalistas chegaram em março de 1907, fundando escolas nas cidades gaúchas de Porto Alegre, Canoas e Caxias do Sul.

Em Rondonópolis, mantendo uma longa tradição, a Escola La Salle tem sido destaque tanto no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) quanto no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), obtendo reconhecimento na sociedade e na imprensa local e estadual.

Não por acaso, muitos pais querem matricular seus filhos na mesma escola onde eles tiveram o privilégio de estudar, o que possibilitou a eles diversas conquistas nos campos pessoal e profissional.

PRÓXIMA ETAPA

Segundo o professor de língua inglesa e escritor Jerry Mill, idealizador da iniciativa, a próxima fase do projeto “Jornal Local” deve ocorrer no mês de agosto e pretende contemplar algumas instituições de ensino superior (faculdades e universidades) que existem na cidade.

“Tudo indica que esta será também a última etapa deste projeto. O que não significa o seu fim, pois ele poderá ser retomado daqui a um ano ou alguns anos, se houver condições mínimas para que isso aconteça”, revelou.