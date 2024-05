Uma usina de asfalto à quente, o Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) que poderia estar contribuindo para reduzir custos nos serviços de tapa buracos e de pavimentação das vias de Rondonópolis, está totalmente abandonada ao relento há quase cinco anos em um terreno da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder). A constatação do desperdício do dinheiro público, por parte da gestão Zé do Pátio, é do vereador Paulo Schuh (PL).

“Estive no local e fiquei chocado com o que vi. Infelizmente, a usina, que poderia produzir asfalto CBUQ para atender as necessidades da cidade, está lá sem funcionar e há vários anos abandonada no meio do matagal. É um verdadeiro retrato do descaso com o dinheiro da população”, lamentou o vereador.

Em 2019, a prefeitura anunciou que os equipamentos da usina de asfalto foram adquiridos com recursos próprios, mas naquele ano, segundo o ex-deputado federal Adilton Sachetti, em declaração ao A TRIBUNA, na verdade, a maior parte dos recursos para a compra dos equipamentos foi oriunda de uma emenda parlamentar sua, apresentada em 2017, no seu último ano do mandato.

Conforme consta no cadastro, acompanhamento e fiscalização de prestação de contas do Governo Federal, a emenda parlamentar foi liberada por meio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, totalizando R$ 3.060.953,00. A contrapartida da prefeitura foi de R$ 440.219,86.

Ainda em 2019, a prefeitura publicou, em seu site, no dia 10 de junho, que os equipamentos da usina de asfalto seriam repassados, por meio de um Termo de Sessão de Uso à Coder, com previsão de entrar em funcionamento em agosto daquele ano.