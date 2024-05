A prefeitura de Rondonópolis ainda não fez o pagamento dos ativos patronais ao Serv Saúde. A informação foi repassada pelo órgão em reunião na última semana de prestação de contas. Conforme o instituto de saúde dos servidores, o Município não efetuou o pagamento do boleto nº 8 – Patronal 3% dos Ativos, no valor de R$ 377.820,81.

Além disso, o pagamento de juros e multas que o Município deveria fazer em 20 de maio, em função de atraso no repasse de fevereiro, foi alterado para 11 de junho. A direção do Serv Saúde também fez um alerta sobre o déficit nas contas do instituto e a evolução da dívida ativa dos segurados.

Durante a reunião, que contou com a presença dos membros do conselho fiscal, a diretora do Serv Saúde, Rozalina Ruiz, apresentou os valores das contas bancárias e detalhou as despesas realizadas.