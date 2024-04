O pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE/MT) deve julgar, nesta sexta-feira (19), recurso do ex-prefeito Adilton Sachetti (Republicanos) que tenta reverter a decisão da juíza da 46ª Vara Eleitoral de Rondonópolis, Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, que julgou improcedente a representação movida em desfavor do diretor-geral do Sanear e pré-candidato a prefeito, Paulo José Correia (PSB), por calúnia, difamação e fake news. O julgamento do recurso de Sachetti foi incluído na terça-feira (16) na pauta do pleno do TRE/MT marcada para ser realizada nesta sexta-feira.

Conforme o A TRIBUNA noticiou no último dia 22 de fevereiro, a representação movida por Sachetti foi motivada por um discurso de Paulo José durante reunião com apoiadores, em 23 de janeiro deste ano, em que teria apontado Sachetti como responsável pela demolição da residência de uma pessoa identificada como Dona Carmem, atual presidente do residencial Dom Osório, em 2008.

Ainda segundo a notícia-crime, durante o discurso, Paulo José comparou Sachetti ao ‘diabo’, quando afirmou que o deputado Thiago Silva (MDB) “vende a alma ao diabo”, ao buscar fechar uma aliança com o ex-prefeito para disputa do Paço Municipal.

Na sua decisão, a juíza da 46ª Vara Eleitoral de Rondonópolis afirmou que as possíveis ofensas e supostas inverdades mencionadas pela defesa de Sachetti devem ser feitas na esfera do juízo criminal.

“As críticas a adversários políticos, mesmo que veementes, fazem parte do jogo democrático, de modo que a intervenção da Justiça Eleitoral, nesse ponto, somente deve ocorrer em caráter excepcional”, argumentou.

A magistrada também avaliou que não houve pedido explícito de votos no vídeo da reunião e a fala de Paulo José não prejudicou a igualdade de oportunidades entre os candidatos.