O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) encontrou, na manhã desta quinta-feira (18), o corpo de uma criança de dois anos que se afogou em um córrego no município de Juscimeira.

Após receber o chamado na tarde desta quarta-feira (17), as equipes da 9ª Companhia Independente Bombeiro Militar (9ª CIBM) iniciaram as buscas no córrego Águas Claras, que liga o Lago dos Sonhos ao Rio Areia, local indicado pela família da vítima como o último lugar onde a criança foi vista.

Os bombeiros realizaram varreduras tanto nas margens quanto dentro do córrego, além de buscas por terra com auxílio de um cão de resgate.

O corpo da criança foi encontrado a aproximadamente 200 metros do encontro do córrego com o Rio Areia.

Após o resgate, o corpo foi levado para a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) que ficou responsável pelos procedimentos legais necessários.