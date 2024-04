O desfecho da reunião realizada na quinta-feira passada com o propósito de definir o candidato a prefeito do grupo formado pelo MDB, Republicanos, UB e PRD, até a noite de ontem, ainda permanecia em clima de mistério.

Um anúncio sobre o que ficou definido no encontro, como noticiou o A TRIBUNA no fim de semana, chegou a ser especulado nos bastidores de que sairia nesta segunda-feira (1), o que acabou não se confirmando.

Contudo, informações extraoficiais dão conta de que o deputado Thiago Silva (MDB) foi “ungido” na reunião como o nome do grupo para a disputa da sucessão municipal em Rondonópolis.

A reportagem entrou em contato com o parlamentar para comentar o assunto. No entanto, ele respondeu que não poderia falar, pois se encontrava em reunião. Mas, que retornaria assim que pudesse, o que não ocorreu até o fechamento desta edição.

Além de Thiago, os outros pré-candidatos a prefeito pelo grupo são o ex-prefeito Adilton Sachetti (Republicanos), a empresária Marchiane Fritzen (UB) e o atual vice-prefeito de Rondonópolis, Aylon Arruda, que está a caminho do Republicanos depois de deixar o PSD.

Agora, com a definição do nome do Thiago, o A TRIBUNA apurou que o grupo deve afunilar as discussões para definir o nome do vice, que deve sair dos partidos que estão participando das conversações visando a construção desta coalização.

A reunião do grupo, na quinta-feira passada, ocorreu em Cuiabá, na sede do Instituto Vetor, contratado para fazer uma ampla pesquisa sobre o cenário da corrida sucessória em Rondonópolis.

Os dados levantados é que teriam balizado a definição do nome do candidato do grupo que vai para disputa do comando do Paço Municipal na eleição de 6 de outubro deste ano.