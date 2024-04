O 2º Comando Regional e o 3º Batalhão Bombeiro Militar (BBM), em Rondonópolis, passa a ter novo comandante a partir de hoje (12). O coronel Bombeiro Militar, Fabrício Gomes Costa, deixa o posto que passa para o comando do tenente-coronel BM Ednaldo Fernando Rodrigues. A solenidade de troca de comando está marcada para hoje, às 18h, no Senai, no bairro Parque Universitário.

O comandante coronel BM Fabrício deixa o posto depois de sete anos. Ele vai assumir a Diretoria de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Comando Bombeiro Militar de Mato Grosso na Capital.

Ao A TRIBUNA, o coronel disse deixar o comando em Rondonópolis em um misto de alegria e tristeza. “Alegria pelo fato de concluir minha missão à frente do Comando Regional Bombeiro Militar II e do 3º Batalhão Bombeiro Militar com saúde e a sensação do dever cumprido e, tristeza por deixar amigos, a família Bombeiro Militar do 3º BBM, a nossa querida cidade e a população de Rondonópolis pela acolhida e cordialidade”, relatou.

O comandante ainda destacou o trabalho feito em Rondonópolis com uma gestão pautada no planejamento e no trabalho sinérgico com o Governo do Estado, Prefeitura, Poder Legislativo estadual e municipal, Poder Judiciário, Ministério Público e terceiro setor.

“Nossas ações e estratégias foram incansavelmente pensadas e estruturadas para agregar valor aos nossos bombeiros militares e tornar a nossa instituição cada vez mais tecnicamente moderna, eficaz e proativa”, afirmou.

Segundo ele, foi esse trabalho de gestão que possibilitou a potencialização das ações de prevenção e segurança da população, através da ampliação e qualidade do atendimento a mais pessoas com a otimização dos recursos disponíveis com uma roupagem mais dinâmica e participativa.

Entre os resultados alcançados, o coronel BM Fabrício ressaltou, em especial, a diminuição substancial das queimadas urbanas no município e na conservação da Aldeia Tadarimana, que não teve incêndios florestais registrados no último ano.

O comandante agradeceu a tropa pela dedicação e comprometimento que, de acordo com ele, foi fundamental para a proteção de vidas, do patrimônio e meio ambiente.